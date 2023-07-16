هذا المقال بقلم الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ جامعي من الإمارات، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظره ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

كانت الإمارات أول من بادر للانفتاح على تركيا والبدء بفصل جديد في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الخصومة السياسية. كانت سنوات الخصومة مرهقة ومكلفة للبلدين والنتيجة لا غالب ولا مغلوب في أي موقع من مواقع الخلاف والنزاع والتوتر.

لكن وبسرعة الضوء وفي أقل من سنتين، انقلب الخصم السياسي التركي إلى شريك إستراتيجي براغماتي يسعى لتخفيف التوترات على امتداد الشرق الأوسط. اكتشف الخصمان أن أوجه الشبه بينهما أكثر بكثير من أوجه الاختلاف، وما يجمعهما أكثر بكثير مما يباعد بينهما. أصبحت تركيا بين ليلة وضحاها من أقرب شركاء وحلفاء الإمارات والعكس صحيح. ما حدث خلال سنتين هو الانتقال من أقصى درجات الخصومة السياسية إلى أعلى مستويات الشراكة الإستراتيجية. الشراكة الاقتصادية التي لم تنقطع خلال سنوات الخصومة السياسية، ازدادت قوة ومتانة وتتجه من حسن إلى أحسن بعد أن تم الإعلان أن الإمارات قررت استثمار 30 مليار دولار في الاقتصاد التركي.



لكن الجديد في العلاقة بين أنقرة وأبوظبي ليس متانة الشراكة التجارية والاقتصادية بل تحول الشراكة الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية عميقة وشاملة. جاء هذا التحول النوعي نتيجة تفاهم وتقارب شخصي بين زعيمي البلدين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هذا التقارب الشخصي السريع والعميق بين أقوى زعيمين من زعماء الشرق الاوسط جاء مفاجئا وغير متوقعا وطرح السؤال، كيف يتحول الخصم السياسي إلى شريك استراتيجي؟ هل فعلا لا توجد عداوات وصداقات دائمة في دنيا السياسة وفي العلاقات الدولية؟ كيف حدث هذا التوافق الشخصي بين زعيمين باعدت بينهما خصومة سياسية حادة على قضايا أيديولوجية وملفات سياسية حيوية ليصبحا اليوم من أقرب الشركاء والحلفاء؟



يكمن الجزء المهم من الجواب في مصطلح البراغماتية السياسية التي تعني تغليب المصالحة الوطنية وما ينفع الوطن والمواطن في المقام الأول، ووضع ذلك فوق أي اعتبار عقائدي وأيديولوجي وفكري ديني أو دنيوي. البرغماتية تعني العمل بواقعية شديدة من أجل تحقيق أهداف وطنية محددة وقابلة للتطبيق بعيدا عن المواقف العقائدية الوردية والأحكام الفلسفية المسبقة. هذه البراغماتية والمرونة السياسية هي الأرضية الصلبة للعلاقة الجديدة والشراكة المتجددة بين أبوظبي وأنقره وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



لقد أوضحت وقائع آخر سنتين أن هذين الزعيمين هما على قدر كبير من البراغماتية والواقعية السياسية، وعلى قدر أكبر من الحنكة والمرونة في التكيف مع المستجدات الداخلية والخارجية المتسارعة التي أخرجت المنطقة بأسرها من نفق الفوضى والنزاعات، إلى أفق الحوار والتعاون والوفاق. كانت المنطقة حمراء ومن أشد المناطق خطورة وعدم استقراراً خلال مرحلة ثورات الربيع العربي، لكنها أصبحت بقدرة قادر منطقة زرقاء تميل للحوار والوفاق والتعاون والسلام وتتحدث لغة تصفير المشاكل وحل النزاعات وتخفيف التوترات.

لقد تمت هزيمة داعش عسكريا وسياسيا. وتراجعت شعبية جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي. وبدلا من الحرب في اليمن هناك هدنة مؤقتة، وبدلا من الحرب في سوريا هناك هدوء واعد، وبدلا من الحرب في لبيبا هناك سعي حثيث لتحقيق الحد الأدنى من الوفاق الوطني.

تركيا والإمارات تقومان بدور بارز وفعال في دفع المنطقة نحو الوفاق والتعاون والحوار والتركيز على التنمية بعيدا عن الطموحات والرغبات الأيديولوجية التوسعية. انطلق مسار الوفاق والتوافق الاقليمي بجرأة من أبوظبي وجاءت الاستجابة سريعا من أنقرة. وسيذكر التاريخ أن البلدوزر الإماراتي هو الذي مهد الطريق لأجواء الوفاق والحوار السائدة حاليا بين العواصم المهمة من طهران شرقا إلى القاهرة غربا ومرورا بأنقرة والرياض وأبوظبي والدوحة وغيرها من عواصم القرار.



تقع الشراكة الإماراتية التركية في قلب هذا المزاج التوافقي الإيجابي الذي يدعو للتفاؤل الحذر. جميع المشاهد تؤكد أن الشراكة الإماراتية التركية البراغماتية جاءت لتبقى، ويتوقع أن تزداد عمقاً بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي التي ستكون محطة واحدة ضمن جولته الخليجية التي ستشمل أيضا الرياض والدوحة.



يأتي الرئيس أردوغان إلى دول الخليج العربي حاملا معه راية الواقعية ولواء البراغماتية السياسية. ويأتي وفي جعبته نجاحين سياسيين مهمين حققهما في أقل من شهرين. ففي شهر مايو فاز أردوغان في انتخابات تركية مصيرية وحاسمة توجته رئيسا لتركيا حتى سنة 2028. دول الخليج العربي ستحتفل بفوزه رئيسا وسترحب به كسياسي براغماتي محنك ومخضرم جدير بالاحترام.



لكن علاوة على نجاحه في الانتخابات التركية، أكد الرئيس أردوغان براغاماتية وواقعية سياسية مذهلة، وحقق نجاحا سياسيا بارزا بنفس القدر من الأهمية وذلك خلال حضوره قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الأسبوع الماضي. ذهب أردوغان إلى قمة حلف الناتو متسلحا بقدر كبير من المرونة والبراعة السياسية حين استدار استدارة مفاجئة وضخمة عندما أعلن موافقته على انضمام السويد للحلف بعد أن كان من أشد المعارضين لذلك، بل كان حتى قبل يوم واحد من موعد انعقاد قمة الناتو، المعارض الوحيد لعضوية السويد في الناتو.



يأتي الرئيس أردوغان إلى الإمارات والسعودية وقطر حاملا معه هذه النجاحات السياسية. كما يأتي الرئيس التركي لمقابلة زعماء هذه الدول ومعه راية البراغماتية السياسية التي أصبحت سمة أصيلة من سمات شرق اوسط براغماتي وتوافقي قيد التأسيس. انطلقت الراغماتية الشرق أوسطية الجديدة من عاصمة الإمارات أبوظبي واستجابت معها أنقرة لتعم بعد ذلك بقية عواصم المنطقة.



زيارة أردوغان إلى الإمارات والسعودية وقطر ستشكل ثالث نجاح للرئيس التركي البراغماتي بقدر ما ستؤسس للحظة فارقة في علاقة تركيا الواعدة بدول الخليج العربي التي تعيش لحظتها في التاريخ العربي المعاصر.