دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين سعوديين في المنطقة الشرقية، بعد أن أدانتهما بإطلاق النار على إحدى السيارات الأمنية وحيازة أسلحة والتستر على مسلحين، حسب بيان لوزارة الداخلية.

وقال بيان وزارة الداخلية السعودية، الأحد، إن السعوديين علي بن صالح بن أحمد آل جمعة ومسلم بن حسين بن حسن آل أبو شاهين أقدما على "استهداف أحد رجال الأمن بإطلاق النار عليه وإصابته، وإطلاق النار على إحدى السيارات الأمنية وحيازتهما أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتستر علي آل جمعة على شخصين قاما بإطلاق النار على رجال الأمن، وقيام مسلم آل أبو شاهين بإيواء ومعالجة أحد المصابين في حادثة تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن".

وأحالت السلطات المتهمين إلى المحكمة المتخصصة التي أصدرت بحقهما "صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه،. وقد تم تنفيذ الحكم القتل تعزيرا بالجانيين".