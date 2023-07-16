دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على مهاجمة كويتي لوزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، واتهام جمارك السعودية بالمتاجرة ببضائع كويتية على حد تعبيره، في حين رد نشطاء مذكرين بنسبة وأنه حفيد الأمير نايف.

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة لوزير الداخلية السعودي قائلا بتعليق: "عبدالعزيز بن سعود بن نايف.. هذا سليل الأكرمين الشامخ السمح.. عبدالعزيز المرجلة والعزم والصفح.. قولوا لنابحْ رابضٍ لَه على سفْح.. أعلى الجبل ما يوصله لجّة النَّبْحْ!".

وفي تغريدة منفصلة أعاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد نشر بيان وزارة الداخلية الكويتية والتي ردت فيها على الاتهامات الموجهة للمسؤول السعودي، قائلة: " وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.. بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء الى أحد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة.. تؤكد الوزارة انه تم احالة الواقعة الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية".

وتابعت: "وزارة الداخلية لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل".