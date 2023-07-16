القدس (CNN) -- أُصيب ثلاثة مدنيين إسرائيليين، أحدهم في حالة خطرة، في إطلاق نار جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية، الأحد، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، وخدمات الطوارئ الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ الإسرائيلية، الأحد، أن مدنيا إسرائيليا أُصيب بجروح خطيرة، كما أُصيب اثنان آخران بشظايا في إطلاق نار في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أعيرة نارية أطلقت من سيارة متحركة عند مفرق "تقوع"، جنوب بيت لحم.

وذكرت نجمة داوود الحمراء، أن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما تقريبا في حالة وعي وفي حالة خطيرة، ولكنها مستقرة أُصيب بطلقات نارية. كما أُصيبت فتاتان، 9 أعوام و14 عاما، بجروح طفيفة نتيجة شظايا. وقالت نجمة داود الحمراء إن الثلاثة نُقلوا إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس.

وقال الجيش إن قوات الجيش الإسرائيلي تبحث عن المهاجمين.

ووقع إطلاق النار في جنوب الضفة الغربية التي عادة ما تكون أكثر هدوءا من الشمال الذي يضم مدينتي جنين ونابلس.