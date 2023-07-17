دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على تصريحات ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني بعد تساؤل الأخير عن عدم إعلان جمال مبارك الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024 في مصر، مما أثار تفاعلا.

ونُقل عن ضياء رشوان قوله في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات العربية في خبر تناقلته وسائل إعلام مصرية: "لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح للرئاسة إذا كان يريد الترشح ليحسم الشعب أمره؟".

وردا على ضياء رشوان، قال علاء مبارك عبر حسابه الرسمي بتويتر: "وانت مالك عايز ولا مش عايز اما حشري صحيح حاجة متخصكش ومالك ومال الشعب".

وتفاعل علاء مبارك أيضا مع مغرد نشر شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عبر حسابه بتويتر، ومنها "ألا يكون حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُد إليه اعتباره"، معلقا عليها بقوله: "ههههه جهزوا لها تخريجة فعايزين يخلصوا بسرعة".

فرد علاء مبارك قائلا: "هو في فقرة ناقصة عشان تبقى محبوكة كويس " ألا يكون اسمه جمال ".

وتفاعل العديد من المغردين مع ما قاله ضياء رشوان ورد علاء مبارك عليه، وإليكم أبرز تلك التعليقات:

وكانت محكمة مصرية قضت بإدانة علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية في مايو/ أيار 2015، وفي يناير / كانون الثاني عام 2016، أيدت محكمة النقض الحكم.