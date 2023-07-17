دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، تفاصيل تعرض قارب صيد لحادث سلب بالقوة، بعدما تخطى المياه الإقليمية للكويت بـ7 أميال بحرية، مما أسفر عن إصابة أحد البحارة، بحسب بيان للوزارة نشرته على تويتر.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "تعامل رجال الإدارة العامة لخفر السواحل، بالتعاون مع جناح طيران الشرطة على الفور مع بلاغ ورد بإصابة أحد البحارة وتعرض (لنج) للصيد لعملية سلب بالقوة".

وأضافت في البيان: "وعند وصولهم إلى موقع البلاغ، تبين خروج لنج الصيد خارج المياه الإقليمية الكويتية بما يتعدى 7 ميل بحري، وإصابة أحد البحارة ووفاته، وتم اعتراض (اللنج) على الشريط الحدودي، وأخذ المصاب وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأردفت إدارة الإعلام الأمني بتأكيدها: "وزارة الداخلية قامت بالتحذير بشكل متكرر حول هذا الشأن، مهيبة بالجميع الى ضرورة الالتزام وعدم الخروج من المياه الإقليمية الكويتية حتى يكونوا تحت حماية وزارة الداخلية حفاظاً على سلامتهم".