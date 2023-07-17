أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في حي "حدائق القبة" بمحافظة القاهرة، إلى 7 وفيات و4 جرحى، في حين أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وأعلنت النيابة الإدارية المصرية، في بيان، الاثنين، أن "المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار مبنى مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من جراء الحادث".

وأضاف البيان الذي نشرته النيابة الإدارية عبر صفحتها على فيسبوك، أن "المستشار حافظ عباس كلف النيابة الإدارية المحلية- القسم الثالث- بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة".

ومن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) الحكومية المصرية، إن "سبعة أشخاص على الأقل، قُتلوا بعد انهيار مبنى في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين".

وتواصل وحدات الحماية المدنية جهود الإنقاذ في حي حدائق القبة حيث انهار المبنى.

وذكرت (الأهرام) أن من بين القتلى، طفل عمره عام وفتاة في الرابعة من عمرها، وأصيب أربعة آخرون ونقلوا إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

وكانت تقارير صحفية مصرية، أفادت في وقت سابق، الاثنين، بمقتل 6 أشخاص جراء انهيار المبنى.

ويأتي انهيار المبنى بحدائق القبة، بعد أسابيع من سقوط مبنى مكون من 14 طابقا في محافظة الإسكندرية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.