الحرارة في الإمارات تتجاوز 50 درجة مئوية لأول مرة في 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، في نهاية هذا الأسبوع، إن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت 50.1 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) لأول مرة هذا العام.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أنه تم تسجيل درجة الحرارة تلك في بدع دعفس، بمنطقة الظفرة بأبوظبي ليومين متتاليين، السبت والأحد الماضيين.

وأردف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن دبي سجلت درجة حرارة عالية، بلغت 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت).

وتشهد فصول الصيف في الإمارات العربية المتحدة بانتظام موجات حر عالية.

ونشر المركز في تغريدة بحسابة الرسمي على تويتر، الأحد، خريطة توضح درجات الحرارة في مختلف مناطق دولة الإمارات.