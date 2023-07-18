دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق مستشار رئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، على "الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوي إلى الإمارات"، واعتبره "مؤشرًا واضحًا على رسوخ مكانة الدولة كشريك استراتيجي يُعتمد عليه".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الثلاثاء: "الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوي إلى الإمارات مؤشر واضح على رسوخ مكانة بلادنا شريكًا استراتيجيًا يعتمد عليه، وانعكاسًا للثقة العالمية بحكمة ورؤية قيادتنا ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والازدهار عبر بناء الجسور والشراكات لمواجهة التحديات وتعظيم فرص العمل المشترك".

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى: "الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وتعميق المصالح المشتركة بشكل مستدام بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والتنمية وينعكس ايجاباً على مستقبل المنطقة ورفاه وشعوبها ويضمن قدرتها على التعامل مع قضاياها بشكل فعّال ومُثمر".

وتفاعل مغردون عبر تويتر على ما قاله أنور قرقاش، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

كانت أبوظبي استقبلت، خلال الأيام الماضية، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار، حيث عقد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اجتماعات منفصلة معهم، لبحث تعزيز العلاقات في شتى المجالات.

يأتي ذلك قبل زيارة مقررة في وقت لاحق يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولة الإمارات، ضمن جولته الخليجية التي تشمل السعودية وقطر.