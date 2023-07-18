دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع لقطة اصطحاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسيارة كهربائية أهداها له الرئيس التركي خلال زيارته إلى المملكة مساء الإثنين، ونقدم فيما يلي معلومات عن هذه السيارة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية توجه ولي العهد والرئيس التركي إلى السيارة الكهربائية التركية من نوع "توغ".

وقاد الأمير محمد بن سلمان السيارة وكان أردوغان بجانبه وتوجها معا من قصر السلام بجدة إلى مقر إقامة الرئيس التركي وفق ما ذكرته "الإخبارية".

تاريخ الإنتاج

وأعلنت تركيا إنتاج سيارة "توغ" للمرة الأولى في 29 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

سعر السيارة

ويبدأ سعر سيارة "توغ" من طراز "T10X" فئة "V1 RWD" من 50 ألف دولار أمريكي، في حين بلغ سعر فئة "V2 RWD" ذات المدى القياسي 55.6 ألف دولار أمريكي وسعر الفئة نفسها ذات المدى الطويل حوالي الـ64 ألف دولار أمريكي، وفق ما ذكرته الشركة في مارس/أذار الماضي.

مميزات السيارة

وتصل بطارية سيارة "T10X" إلى 80% من طاقة الشحن المطلوبة خلال 28 دقيقة، وذكرت الأناضول أن السيارة لديها ميزة "مساعد السائق في الازدحامات المرورية" ما يتيح للسائق رفع يديه عن المقود وتركها تسير بسرعة قصوى تبلغ 15 كيلومترا في الساعة.