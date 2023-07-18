دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي، الإثنين، القبض على مواطن ظهر وهو يقوم بـ"إيحاءات جنسية" في بث مباشر في محافظة الخبر في المملكة.

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو لا تظهر فيه ملامح وجه الشاب وقال فيه: "قبضت شرطة محافظة الخبر على مواطن نشر محتوى مرئيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإيحاءات جنسية وغير أخلاقية، ما يُعد مخالفا للآداب العامة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأردف الأمن العام بالقول عن الشخص: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وكان عدد من المغردين قد طالب بإلقاء القبض على هذا الشخص بعد ظهوره في بث مباشر وهو يقوم بإيحاءات جنسية وُصفت بغير الملائمة.