دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، الاستعداد لبدء عملية إنقاذ الناقلة النفطية (صافر) قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر، إذ أبحرت السفينة البديلة (نوتيكا)، من ساحل جيبوتي حتى يتم نقل النفط إليها، لمنع وقوع كارثة بيئية وإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر: "اتخذ المشروع الذي تقوده الأمم المتحدة لمنع التسرب النفطي الهائل من الناقلة المتهالكة للخزان العائم (صافر)، قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني، خطوة كبيرة للأمام، عندما أبحرت الناقلة البديلة (نوتيكا) من جيبوتي، في طريقها إلى موقع الناقلة (صافر). تم الانتهاء من جميع الاتفاقيات والتجهيزات الفنية".

وأضافت في البيان: "كانت الناقلة (صافر) التي تحتوي على ما يقدر بمليون برميل من النفط معرضة لخطر الانهيار أو الانفجار لسنوات، وقد يؤدي التسرب الكبير من الناقلة إلى كارثة بيئية وإنسانية".

وأردف بيان الأمم المتحدة قائلا: "بمجرد وصول الناقلة البديلة، سيتم ضخ النفط من على متن (صافر) في عملية النقل من سفينة إلى أخرى، والتي من المتوقع أن تستغرق حوالي أسبوعين حتى تكتمل. وقامت شركة الإنقاذ البحري الرائدة (سمت) وهي شركة تابعة لشركة (بوسكالز) بتثبيت (صافر) منذ وصولها إلى الموقع في 30 مايو/ أيار الماضي. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تعاقد مع شركة (سمت)، بتنفيذ عملية نقل النفط".

وبحسب البيان، قال المنسق المقيم منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي متحدثا من على متن الناقلة (نوتيكا): "إن نقل النفط من سفينة إلى سفينة يعد خطوة مهمة، ولكنه ليس نهاية العملية. الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب العوامة (كالم) التي سترسو عليها السفينة البديلة بأمان".

ومن جانبه، قال أكيم ستاينر الإداري في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "مع وجود الناقلة نوتيكا الآن في الطريق، نتوقع أن يبدأ نقل النفط من على متن (صافر) في الأسبوع المقبل. إن إزالة التهديد الذي يشكله الخزان صافر سيكون إنجازا كبيرا"، بحسب ما نقل عنه البيان.