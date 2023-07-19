دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة الخليجية، على متن طائرة ترفع علمي الإمارات والسعودية.

ونشرت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية مقطع فيديو للحظة وصول الطائرة إلى مدينة جدة، وعلقت قائلة: "علم المملكة بجانب الإمارات في أعلى طائرة نائب رئيس الإمارات لحظة وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية".

في حسابها على تويتر، نشرت وزارة الخارجية السعودية صورة ترحيب بالشيخ محمد بن راشد أسوة ببقية القادة والمسؤولين الذي يمثلون دول الخليج بهذه القمة، وجاء في التغريدة: "أهلاً بكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

وبعد وصوله إلى جدة كتب الشيخ محمد بن راشد في حسابه عبر تويتر: "وصلنا بحمدلله لمدينة جدة لحضور القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.. قمتان تحتضنهما عروس البحر الأحمر.. ويرعاهما خادم الحرمين الشريفين.. ويحوطهما الشعب السعودي الشقيق بكل عناية واهتمام.. نتفاءل بكل ذلك.. وندعم كل ما من شأنه ترسيخ الأخوة.. وتعزيز الاستقرار والازدهار.. وبناء جسور التعاون والسلام".

وتفاعل عدد من المغردين مع لفتة وضع العلمين على الطائرة، مؤكدين عمق العلاقات بين الرياض وأبوظبي.