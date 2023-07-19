السعودية.. تداول مشهد "مهيب" لتغيير "أغلى" كسوة بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مراسم استبدال كسوة الكعبة التي وصفها نشطاء بـ"أغلى كسوة في العالم" على ما تجري عليه العادة السنوية.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين قد أوضحت سابقا أن "عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة يبلغ 16 قطعة، بالإضافة إلى ست قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.."

وأضافت أن "الكسوة تستهلك نحو 850 كلغ من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلغ من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة".

ولفتت إلى أنه "يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري، وجميعهم من المواطنين المدربين والمؤهلين".