دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت دولة الإمارات وتركيا اتفاقيات ومذكرات تفاهم، الأربعاء، تبلغ قيمتها 50.7 مليار دولار، مع الاتفاق على إنشاء مشترك لإنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين البلدين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وشهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أبوظبي، توقيع الاتفاقيات الرامية إلى "تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين".

شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المُوقعة مجالات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، والتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

إلى جانب توقيع مذكرة بشأن التعاون الفضائي في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال االصناعات الدفاعية، وأخرى للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل.

في هذه الأثناء، منح الرئيس الإماراتي نظيره التركي "وسام زايد"، أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول وملوكها ورؤسائها، حسب "وام".

يزور أردوغان الإمارات، ضمن جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية ودولة قطر.