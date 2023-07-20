أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء العراقية في بيان إن العراق استدعى القائم بالأعمال في السفارة العراقية في ستوكهولم، الخميس، وطلب من السفير السويدي في بغداد مغادرة الأراضي العراقية.

وجاء الأمر من رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني "ردًا على سماح الحكومة السويدية مرارًا بحرق المصحف الشريف، وإهانة المقدسات الإسلامية، وإحراق العلم العراقي" ، بحسب المتحدث.

قالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم ، أولا أوسترلينغ، لشبكة CNN، إن المظاهرة خارج السفارة العراقية في ستوكهولم التي أشعلت احتجاجات عنيفة في بغداد واستمرت حوالي 45 دقيقة، انتهت الآن.

وبحسب أوسترلينغ، سجلت الشرطة كل ما حدث لكنها قالت إنها لا تعرف بعد ما إذا كان قد تم إحراق نسخة من المصحف في الاحتجاج.

وقالت أوسترلينغ إن كتابا أُحرق خلال الاحتجاج لكن من غير الواضح ما هو بعد.

وأضافت المتحدثة بالقول: "سيتم تقييم ما إذا سنكون بحاجة لفتح تحقيق في الأمر".