على خلفية "مظاهرة ستوكهولم"..العراق يُعلق ترخيص شركة "إريكسون" السويدية

الشرق الأوسط
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على خلفية "مظاهرة حرق نسخة من القرآن"..العراق يُعلق ترخيص شركة "إريكسون" السويدية
Credit: OSCAR OLSSON/TT News Agency/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية ان العراق علق ترخيص شركة الاتصالات السويدية العملاقة "اريكسون" للعمل في البلاد.

وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي المؤيد ، إن القرار صدر بتعليق ترخيص إريكسون بعد أن "سمحت السويد بحرق نسخة من الكتاب المقدس لدى المسلمين، القرآن والعلم العراقي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم، أولا أوسترلينغ، لشبكة CNN، إن مظاهرة خارج السفارة العراقية في ستوكهولم استمرت الخميس حوالي 45 دقيقة وانتهت الآن.

وقالت المتحدثة إن هناك شخصين كانا حاضرين بتصريح للمظاهرة، وإلى جانب هذين الشخصين قالت المتحدثة باسم الشرطة إن حوالي 150 شخصًا كانوا حاضرين أيضا، لكن معظمهم كانوا من المراسلين.

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