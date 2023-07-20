دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دانت وزارة الخارجية الأردنية قيام من وصفته بـ"متطرف" بتمزيق نسخة من القرآن في مظاهرة بالعاصمة السويدية، ستوكهولم، بـ"حماية" من السلطات السويدية، الخميس.

ووصفت الخارجية الأردنية الفعل بأنه "تصرف أرعن يؤجج الكراهية" وأشارت إلى أنه يُعتبر "مظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان"، وفقا لبيان صادر عنها.

وأكدت الوزارة على "ضرورة احترام الرموز الدينية، ووقف جميع الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز".

وأردفت الخارجية الأردنية بالقول: "وأن سماح السلطات السويدية مجددا لهذا المتطرف بالاعتداء على المصحف الشريف، هو تصرف غير مقبول، يثير الفتنة ويهدد التعايش السلمي".

وأكدت الوزارة أن هذا الفعل "لا يمكن اعتباره شكلا من أشكال حرية التعبير مطلقا، محذرة من الاستمرار بالسماح بمثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة".