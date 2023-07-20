دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، ضبطها 6 رجال في محل مساج لممارسة أعمال منافية للآداب، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الداخلية الكويتية في بيان صورة مموهة للرجال الـ6 المقبوض عليهم في تغريدة على صفحتها الرسمية بمنصة تويتر.

وقالت الداخلية في بيان: "ضبط (6) رجال من جنسية آسيوية في معهد مساج بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.. استمرارا لجهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط (6) رجال من جنسية آسيوية في أحد معاهد المساج بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية".

وتابعت: "تم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".