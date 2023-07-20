البرادعي يثير تفاعلا بتغريدة عن أول خطوة للتعافي: غير ذلك حرث في البحر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة تناول فيها "أول خطوة" في سبيل تحقيق التعافي، وأنها تتمثل بإطلاق سراح كل سجناء الرأي.

جاء ذلك في تغريدة للبراعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الخطوة الأولى لأي تعافى هي الافراج الفوري عن كل سجين رأي… غير ذلك حرث في البحر.. ’لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير…‘ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان".

وفي تغريدة منفصلة قال البرادعي: "من الطبيعي في رحلة الحياة أن يطور الانسان ويغير بعض من فكره ومواقفه نتيجة زيادة وعيه وعلمه وخبرته.. هذا متوقع ومطلوب فسنة الحياة التغيير…"

وأضاف: "ولكن… عندما يتخلى الانسان عن قيم هي جوهر انسانيته: الصدق؛ الأمانة؛ الرحمة؛ قدسية الحياة؛ الكرامة… فهو بهذا يفقد أهم ما يميزه كانسان".