تفاعل على استقبال محمد بن سلمان لمحمد بن راشد بمقر القمة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمقر القمة الخليجية في مدينة جدة، الأربعاء.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية صورة ترحيب بالشيخ محمد بن راشد أسوة ببقية القادة والمسؤولين الذي يمثلون دول الخليج بهذه القمة، وجاء في التغريدة: "أهلاً بكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

وبعد وصوله إلى جدة كتب الشيخ محمد بن راشد في حسابه عبر تويتر: "وصلنا بحمدلله لمدينة جدة لحضور القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.. قمتان تحتضنهما عروس البحر الأحمر.. ويرعاهما خادم الحرمين الشريفين.. ويحوطهما الشعب السعودي الشقيق بكل عناية واهتمام.. نتفاءل بكل ذلك.. وندعم كل ما من شأنه ترسيخ الأخوة.. وتعزيز الاستقرار والازدهار.. وبناء جسور التعاون والسلام".

وتداول نشطاء مقطع فيديو للحظة وصول الطائرة التي تقل الشيخ محمد بن راشد إلى جدة، رافعة العلمين السعودي والإماراتي، في لقطة نشرتها قناة "الإخبارية" الحكومية السعودية قائلة: "علم المملكة بجانب الإمارات في أعلى طائرة نائب رئيس الإمارات لحظة وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية".