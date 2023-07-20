(CNN)-- أعلنت رئاسة الوزراء العراقية في بيان، الخميس، أن العراق سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إذا أحرقت نسخة من المصحف على الأراضي السويدية مرة أخرى.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية في بيانها: "الحكومة العراقية تؤكد أنها أبلغت الحكومة السويدية، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير".

وفي تغريدة منفصلة قال مكتب رئاسة الوزراء: "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة (محمد الشياع) يترأس اجتماعاً طارئاً؛ وذلك على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد.. وأدان الاجتماع حادث حرق السفارة، وعدّه خرقاً أمنياً واجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن".

وتواصلت شبكة CNN مع الحكومة السويدية للتعليق.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم مئات المتظاهرين العراقيين البوابات الرئيسية للسفارة السويدية في بغداد ردا على قيام الشرطة في ستوكهولم بمنح الإذن بمظاهرة يقال إن المنظمين يخططون خلالها لحرق نسخة من القرآن.