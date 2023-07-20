أول تعليق من أمريكا على الهجوم على سفارة السويد في العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميل ، في بيان الخميس إن الولايات المتحدة تدين "بشدة" الهجوم على سفارة السويد في بغداد.

وأكدت الولايات المتحدة أن حرية التجمع السلمي أمر حيوي للديمقراطية، لكن هذا العمل العنيف كان غير قانوني وغير مقبول.

وقال ميلر: " من غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من اختراق مجمع السفارة السويدية للمرة الثانية وإلحاق الضرر به".

وأردف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "يجب ألا تكون البعثات الأجنبية أهدافًا للعنف. ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية جميع البعثات الدبلوماسية في العراق من أي اقتحام أو ضرر، وفق ما يقتضيه القانون الدولي".