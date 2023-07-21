دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت وزارة الخارجية المصرية، بأشد العبارات، الجمعة، "سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على نسخة من القرآن الكريم وتمزيقه، في العاصمة السويدية، ستوكهولم".

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك إن "ذلك يشكل تحديا سافرا، يتجاوز حدود حرية التعبير، ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم".

وأضافت الوزارة في بيانها: "أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان".

وأردفت الوزارة قائلة إن "مصر أكدت على ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم، ومنع تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي، ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر".

وكان المواطن العراقي الأصل سلوان موميكا الذي يعيش في السويد، نظم مظاهرة احتجاجية قرب السفارة العراقية بالعاصمة السويدية، ستوكهولم، قام خلالها بتمزيق نسخة من القرآن وإهانة العلم العراقي.