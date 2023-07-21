أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أخلت السفارة الفنلندية في العاصمة العراقية بغداد موظفيها الأربعاء قبل يوم من اقتحام المتظاهرين للسفارة السويدية في المدينة، حسبما قال سفير فنلندا لدى العراق ماتي لاسيلا لـCNN الجمعة.

وقال لاسيلا: "انتقل موظفونا الفنلنديون، شخصان، إلى مكان آمن في اليوم السابق لدخول المتظاهرين إلى مجمع السفارة السويدية".

وأردف السفير الفنلندي قائلا: "لم يتم تحديد موعد للعودة إلى السفارة حيث توجد قضايا عملية وأمنية تحتاج إلى حل".

واقتحم مئات المتظاهرين البوابات الرئيسية للسفارة السويدية في بغداد الخميس ردا على قيام الشرطة في ستوكهولم بمنح الإذن لمظاهرة قيل إن منظميها خططوا خلالها لحرق نسخة من المصحف.

واستمرت المظاهرة حوالي 45 دقيقة، ووفقًا لمتحدثة باسم الشرطة السويدية، كان هناك شخصان فقط من بين الحضور لديهما تصريح للتظاهر.

وأشارت المتحدثة إلى أن 150 شخصا تقريبا شاركوا في المظاهرة وقالت إن معظمهم من الصحفيين.