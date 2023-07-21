أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--- اعتقلت الحكومة الإيرانية واحتجزت أمريكيا إيرانيا رابعا، وفقا لجاي سولومون، محرر الشؤون الأمنية في منصة الأخبار العالمية، سيمافور، والذي كان ضيف برنامج "Connect the World" الجمعة.

وقال سولومون لمذيعة CNN، إيليني جيوكوس: "لأسباب أمنية ودبلوماسية، لا نزال لا نعرف من هو الشخص الرابع، لكن ما نعلمه أن أمريكيا إيرانيا رابعا احتُجز داخل إيران".

وفي إطار إجابته على سؤال حول تعقيد هذا الأمر للعلاقات الأمريكية-الإيرانية، قال سولومون: "إذا أضفت أمريكا جديدا للخليط الذي لديك، فإن من المرجح أن يطلب الإيرانيون أكثر، وهذا أمر لا يرغب به الأمريكيون ولا يعتقدون أنه يندرج تحت حسن النوايا".

كما ذكر سولومون أن عزل روب مالي، المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران بسبب مزاعم سوء التعامل مع معلومات سرية "يمكن أن يعقد الأمور حقًا" وأشار إلى أن الكثير من الجمهوريين يشككون في "أي نوع من تبادل الأسرى" و "يصعدون حقًا من هجماتهم على الإدارة، مستخدمين حادثة مالي ويطالبون بإجراء تحقيق".

وتحتجز إيران حاليا 3 مواطنين أمريكيين في سجن "إيفين" في العاصمة طهران، وهو سجن يشتهر بسجل طويل الأمد يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وينظر إليه كرمز للحكم الاستبدادي في إيران.

ويُعرف أن الأمريكيين المحجزين الثلاثة في هذا السجن هم سلاماك نامازي، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 51 عاما، وعماد شارغي، رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما، ومراد تهباز، بيئي يبلغ من العمر 66 عاما.