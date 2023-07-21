ضرب ولكمات وشتائم.. حوار في برنامج لبناني يتحول إلى ساحة معركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار نقاش حول العقوبات الأمريكية معركة بالأيدي بين الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، والصحفي سيمون أبو فاضل، في برنامج تلفزيوني على قناة "MTV".

وكان يناقش وهاب وأبو فاضل موضوع تأثير العقوبات الأمريكية قبل أن يبدأ التراشق الكلامي بينهما الذي سرعان ما تحول إلى اشتباك بالأيدي بدأه وهاب.

وظهر أبو فاضل لاحقا في الحلقة وقد ظهرت جروح على وجهه جراء الاشتباك.

وتداول مغردون مقاطع فيديو أظهرت أشتباكا خارج استوديو البرنامج عند خروج ا[و فاضل بعد نهاية الحلقة، وقد ظهر وهاب في فيديو لاحق وهو يعتذر من الصحفي.

وتفاعل عدد من المغردين على المقطع المتداول للاشتباك وتباينت ردود الفعل، نستعرض فيما يلي أبرزها: