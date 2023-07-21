دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الجمعة، أنها نجحت في إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاغون، عُثِر عليها مُخبأة في شاحنتين ومركبة قدمت إلى المملكة عبر معبر الحديثة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونشرت قناة (الإخبارية) السعودية مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بتويتر، "يكشف تفاصيل إحباط محاولة تهريب كميات الكبتاغون، داخل شاحنتين ومركبة، وبمساعدة الكلاب البوليسية، توصل رجال الجمارك إلى الأماكن المخبأة فيها المخدرات، فتم تم العثور عليها واستخراجها".

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه "في المحاولة الأولى، تم إحباط تهريب 187,200 حبة كبتاغون عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 210,400 حبة كبتاغون عُثر عليها مخبأة بداخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة الشاحنة"، حسب (واس).

وقالت: "تم إحباط المحاولة الثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على 142,200 حبة كبتاغون مخبأة بداخل عجلة إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ".

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات"، طبقا لـ(واس).