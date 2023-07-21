دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استدعت كل من السعودية والإمارات القائمين بأعمال السفارة السويدية لديهما وسلمت السعودية القائم باعمال سفارة السويد لديها مذكرة احتجاج طالبت خلالها السلطات السويدية بـ"وقف الأعمال المسيئة" للأديان، في حين أبلغت الإمارات القائمة بأعمال سفارة ستوكهولم "استنكارها الشديد" للسماح بالاعتداءات على نسخ من القرآن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 2 محرم 1445هـ الموافق 20 يوليو 2023م بشأن التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم".

وأردفت الخارجية السعودية بالقول: "قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائم باعمال السفارة السويدية لدى المملكة، وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة لوقف هذه الاعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض المملكة القاطع لكل هذه الاعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".

من جانبها، نقلت وكالة انباء الإمارات الرسمية (وام) خبرا جاء فيه: "الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة السويد وتبلغها استنكارها الشديد لمواصلة حكومة بلادها السماح بالاعتداءات المتكررة على نسخ من القرآن الكريم".

ويأتي هذان البيانان بعد أن أُقيمت مظاهرة في السويد تم فيها "الإساءة" للقرآن الكريم والعلم العراقي من قبل شخص من أصول عراقية في ستوكهولم.