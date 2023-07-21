أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية لـCNN الجمعة إن موظفي السفارة السويدية في العراق قد انتقلوا مؤقتًا إلى ستوكهولم "لأسباب أمنية".

ووذكر المتحدث لـCNN أن "سفارتنا وموظفوها نُقلوا مؤقتا إلى السويد، لأن الأمن والسلامة أولوية، عاد الموظفون إلى السويد في رحلات مجدولة".

وفرقت قوات الأمن العراقية مئات المتظاهرين الذين هاجموا البوابات الرئيسية للسفارة السويدية في بغداد الخميس، كرد على سماح شرطة ستوكهولم بتظاهرة تمت "الإساءة" فيها للقرآن.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من المحتجين داخل محيط السفارة السويدية، وشوهد دخان أسود ونيران تتصاعد من مبنى السفارة.

وطاردت قوات الأمن العراقية المحتجين بهراوات كهربائية واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم وإخماد النيران التي اندلعت بمبنى السفارة، وفق ما ذكره مصدر أمني لـCNN.

وقال شهود عيان لـCNN إن المحتجين انسحبوا من محيط السفارة السويدية بعد أن أضرموا النار في جزء منها "وأوصلوا رسالة احتجاج على حرق نسخة من كتاب الله".