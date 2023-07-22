دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات، السبت، أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي "يمر بوعكة صحية"، دون تقديم تفاصيل إضافية، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا لما نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية الحكومية بتقرير سابق:

الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان من مواليد العين عام 1965، وهو الإبن السادس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (مؤسس الدولة)، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات عام 1988.

عيّن الشيخ سعيد بعد تخرجه وكيلاً لدائرة التخطيط في أبوظبي وعضواً في المجلس التنفيذي. وشغل منصب رئيس دائرة الموانئ البحرية خلال لفترة من 1991 إلى 1996. وكان عضواً في مجلس أبوظبي للإنماء.

وكان الشيخ سعيد ممثلاً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الكثير من الزيارات الرسمية الدولية، وهو محب للرياضة عموماً ويهوى كرة القدم خصوصاً ومن أهم المؤسسين لهذه الرياضة في الدولة، إضافة إلى هواية القنص والسباحة.

وتولى الشيخ سعيد رئاسة اتحاد كرة القدم الإماراتي للفترة 2002-2003، كما أنه محب للفنون وعلى اطلاع واسع على التصاميم الهندسية والتطور العمراني في مختلف أنحاء العالم. ومساهم في مشاريع تنموية كبيرة في الدولة.