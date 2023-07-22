دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن علاقات تركيا مع مصر "ستتطور بشكل مختلف للغاية"، وأضاف أن "تطوير العلاقات سيعزز من طاقاتنا الاقتصادية".

وذكر أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات، أنه "لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيبا بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء مؤخرا"، وقال: "في لقاءاتي الخاصة مع القادة خلال زيارتي لدول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر جعلتهم سعداء حقا، وجميعهم شكرونا بشأن الخطوة"، وأضاف أن "الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وقال الرئيس التركي إنه سيزور "ليبيا وربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال إفريقيا".

وبشأن اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرر أن يعقد في أنقرة أواخر يوليو/تموز الجاري، قال أردوغان: "سنعقد لقاءنا الأول مع نتنياهو وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية".

وكانت رئاسة الجمهورية التركية أعلنت عن زيارة نتنياهو، وقالت في بيان: "سيتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل بكل أبعادها، كما ستتم مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين التعاون بين الجانبين، ومن المقرر تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية".