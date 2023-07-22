القدس (CNN) -- خرج آلاف الإسرائيليين إلى القدس، السبت، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية وينفخون في الأبواق ويغنون ويهتفون "ديموقراطية" ويلتقطون صور سيلفي، تتويجًا لمسيرة احتجاجية بدأت في تل أبيب مساء الثلاثاء.

وارتدى الكثير منهم قمصانًا عليها شعار حركة احتجاج قدامى المحاربين العسكريين الإخوة والأخوات في السلاح.

قال أحد المتظاهرين لشبكة CNN إنه لن يكون هناك حل وسط.

قال المتظاهر يائير آمون، وهو من شمال إسرائيل: "لن نسمح لهم بتدمير ديمقراطيتنا. بنيامين نتنياهو مجرم وعلينا التخلص منه"، متعهدًا بأن الاحتجاجات لن تتوقف حتى لو أقر الكنيست، أو البرلمان، الجزء الأول من التشريع هذا الأسبوع.

بعد الاحتجاجات والمشاحنات البرلمانية المستمرة منذ يناير/ كانون الثاني، يمكن الموافقة على العنصر الأول من برنامج الإصلاح القضائي الذي سيتم التصويت عليه ليصبح قانونًا في أقرب وقت يوم الاثنين.

من المقرر أن يبدأ الكنيست المناقشة صباح الأحد، معتبرًا مشروع القانون الذي من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطة البت في الإجراءات الحكومية غير القانونية. ومن المقرر أن تستمر المناقشة لمدة 26 ساعة.

في سياق متصل، قالت مجموعة من قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي، السبت، إن حوالي 10 آلاف من جنود الاحتياط سيرفضون التطوع للخدمة إذا استمر التشريع، الذي يرون أن الحكومة تريد تمرير لإضعاف القضاء.

وقالت المجموعة "الإخوة والأخوات في السلاح" إن المتظاهرين ينتمون إلى 40 وحدة عسكرية مختلفة.

معظم الإسرائيليين، ذكورا وإناثا، مطالبون بالخدمة في الجيش. يستمر الرجال في أداء الخدمة الاحتياطية لمدة شهر كل عام حتى سن 45. يمكن للرجال والنساء التطوع لأداء الخدمة الاحتياطية بما يتجاوز المتطلبات القانونية.

يأتي إعلان المجموعة، الذي صدر في مؤتمر صحفي ليلة السبت، بعد يوم من إصدار أكثر من 1100 من ضباط الاحتياط في القوات الجوية خطابًا مفتوحًا يقولون فيه إنهم سيتوقفون عن التطوع للخدمة إذا تم المضي قدمًا في التشريع.