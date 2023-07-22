دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، السبت، إحباط تهريب أكثر من 6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مُخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، بالتعاون مع سلطنة عُمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، في بيان، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 6,072,291 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مُخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة سلطنة عُمان، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية"، طبقًا لـ(واس).

وأضاف المتحدث أنه "تم القبض على مستقبلي تلك المخدرات بمنطقة الرياض، وهما مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

من جانبها، نشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو في حسابها عبر تويتر، "تفاصيل نجاح قيام عناصر من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع سلطنة عمان في ضبط أقراص الإمفيتامين المخدر".