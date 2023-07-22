دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الديوان الأميري في قطر، الجمعة، وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، وهو عم أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة الملقب بـ"الأمير الوالد".

وعلقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني بتغريدة قالت فيها: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الوالد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، أخو الوالد سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وعم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهته علق الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القرة داغي، قائلا إن "وفاة الفقيد فاجعة كبيرة للمجتمع القطري بصورة عامة و المجتمع التعليمي بصورة خاصة في قطر، بل لكل من تلقى التعليم في قطر خلال وزارته، وستظل إسهاماته، وإرثه الثقافي والعلمي خالدة في مجال التعليم. فقد كان الفقيد رمزاً للتفاني، وتشجيع التفوق والإبداع في العمل التعليمي، وعمل جاهداً لتطوير العملية التعليمية وتقديم فرص التعلم للجميع، بغية بناء جيل مثقف ومتعلم وقادر على تحقيق التقدم والتطور".

وأضاف: "لقد تعرفت على سعادته رحمه الله عام 1985 وظلت العلاقة قوية قائمة على المحبة لله تعالى، ثم للعلم، وقد وجدت فيه قمة التقدير والاعتزاز والاحترام لأهل العلم والفكر ونشر الخير من خلال مركزه الحضاري للترجمة والنشر.. ندعو الله بتضرع أن يجعل قبر الفقيد روضة من رياض الجنة، وأن يرزقه الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أنه "سيصلى على جثمان الفقيد السبت بعد صلاة المغرب الموافق 22 يوليو 2023 في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم".