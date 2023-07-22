سلوان موميكا وفيديو سابق له قبل "تدنيس" نسخة من القرآن يثير تساؤلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تجدد الجدل حول سلون موميكا بعد تنظيمه احتجاجا أمام السفارة العراقية في العاصمة السويدية، ستوكهولم، قام خلالها "بتدنيس" نسخة من القرآن، الخميس.

وأثار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات عن إقدامه على هذا الفعل مجددا بعد تداول مقطع فيديو سابق له زعم فيه أنه بدون حماية من قبل قوات الأمن السويدية، وذلك قبل أيام من تنظيمه احتجاج الخميس.

ويشار إلى أنه وخلال احتجاجات، الخميس، لم يتم حرق أي نسخ من القرآن، وفقًا لمقاطع فيديو شاهدتها شبكة CNN، لكن اللقطات أظهرت اثنين من المتظاهرين يركلان القرآن ويدمرانه جزئيًا، في حين ظهر موميكا يدوس على القرآن ويلمع حذاءه بصورة العلم العراقي، في حين شددت الشرطة السويدية على أنها تمنح فقط تصاريح لعقد التجمعات العامة وليس للأنشطة التي تتم خلالها، حسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

ويذكر أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت، استدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج ردا على "استمرار السويد منح متطرفين تصاريح لتدنيس نسخ من القرآن"، حيث قالت في بيان إنها "تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازا ممنهجا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).