القدس (CNN)-- من المقرر أن يسير آلاف الإسرائيليين المعارضين لخطط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لإضعاف سلطات المحاكم الإسرائيلية، إلى القدس، ليلة السبت، في استكمال لمسيرة استمرت خمسة أيام من تل أبيب.

وقدر المنظمون أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 30 ألف شخص في المسيرة، بينما قال صحفيو CNN، الذين شاهدوها على الطريق السريع 1، إن العدد يبدو أقرب إلى 5 آلاف.

ويأتي وصول المسيرة في الليلة التي تسبق استعداد الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، لبدء التصويت على العنصر الأول في الإصلاح القضائي متعدد الجوانب، ليصبح قانونا.

وسيجرد مشروع القانون المحكمة العليا من سلطة إعلان قرارات الحكومة "غير معقولة"، مما يزيل أحد الضوابط القليلة على الحكومة، في بلد ليس لديه دستور مكتوب.

ويتطلب مشروع قانون صوتين إضافيين في الكنيست ليصبح قانونا، ويمكن تمريره في وقت مبكر، الاثنين.

لكن هناك اقتراحات بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عضو حزب الليكود بزعامة نتنياهو، يحاول تأجيل التصويت، بعد أن هدد أكثر من 1000 ضابط احتياطي في القوات الجوية بالتوقف عن التطوع، إذا تم تمرير مشروع القانون.

ووسط تقارير إعلامية إسرائيلية بأن غالانت يضغط من أجل التأجيل، أصدر مكتبه بيانا موجزا، ليلة الجمعة، قال فيه إن وزير الدفاع "يعمل بكل وسيلة لتحقيق إجماع واسع، ومنع الإضرار بأمن إسرائيل، وإبقاء الجيش الإسرائيلي بعيدا عن الجدل السياسي".

وبالإضافة إلى المسيرة إلى القدس، من المقرر تنظيم مظاهرات مناهضة للإصلاح القضائي، ليلة السبت، في جميع أنحاء البلاد، للأسبوع التاسع والعشرين على التوالي.