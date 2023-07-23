الجيش المصري يرسل طائرات مزودة بمعدات للمشاركة في إخماد حرائق اليونان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري، الأحد، إرساله 3 طائرات مزودة بمعدات للمشاركة في إخماد الحرائق القائمة في اليونان.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبدالحافظ، إن القوات المسلحة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشارك السلطات اليونانية في إخماد الحرائق التى إندلعت فى عدد من الغابات بدولة اليونان.

وأضاف البيان: "أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق المندلعة فى عدد من الغابات بدولة اليونان".

دمرت الحرائق منذ أيام مساحات شاسعة من الغابات في اليونان، ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء واسعة من جزيرة رودس، بعد خروج الحرائق عن السيطرة، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.