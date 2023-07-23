دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، لحظة وصول الباحث المصري باتريك زكي من بلاده إلى مطار ميلان في إيطاليا، بعد إطلاق سراحه، بأنه "مشهد مُخجل".

وكتب البرادعي، في حسابه عبر تويتر، الأحد: "مشهد مخجل متكرر ! نحن للأسف أعداء انفسنا".

يوم الأربعاء، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بعد انتقادات حقوقية داخل وخارج مصر.

صدر عفو الرئيس المصري بعد يوم من حكم محكمة طوارىء بسجن زكي لمدة 3 سنوات، بسبب مقال رأي له نُشر في عام 2019، روى فيه تجربته كمسيحي مصري، وتطرقه إلى التمييز.

وأُلقي القبض على باتريك زكي فور وصوله من إيطاليا إلى مصر في عام 2020. كان زكي يدرس في جامعة بولونيا للحصول على درجة الماجستير.