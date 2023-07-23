لأول مرة منذ 2017.. قطر تعين سفيرًا جديدًا لدى الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، قرارًا أميريًا بتعيين أول سفير للدوحة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 2017، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكرت الوكالة في تقرير: "أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الأحد، القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023، بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وحسبما أعلن الديوان الأميري القطري عبر صفحته في تويتر، الأحد: "يقضى القرار الأميري بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية".

يأتي قرار قطر بتعيين سفير لها لدى الإمارات للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وأبوظبي في عام 2017. وكان التوتر قد شاب علاقات البلدين على أثر الخلاف الخليجي مع الدوحة آنذاك.

وشهدت العلاقات - الإماراتية القطرية تحسنا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، منذ توقيع "اتفاق العُلا" في السعودية في يناير/ كانون الثاني عام 2021.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قررت الإمارات وقطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما عبر استئناف عمل السفارة الإماراتية في الدوحة، وسفارة قطر لدى أبوظبي وقنصليتها في دبي، حسبما أفادت حينها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وعمل الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفيرًا فوق العادة مفوضًا لقطر لدى النمسا، كما عمل سفيرًا لقطر لدى الصين من عام 2014 إلى عام 2019، ومندوبًا دائمًا لقطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، منذ عام 2019 حتى صدور قرار تعيينه سفيرًا لدى الإمارات.