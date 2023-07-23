الأحد ،

نشر الأحد ، 23 يوليو / تموز 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من سمّاهم "الكتائب الإلكترونية"، التي تهاجم بعض المغردين والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعتبرًا أنهم "نوعية هابطة محتاجة تدريب"، على حد قوله.

وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الأحد: "الكتائب الإلكترونية محتاجة تدريب هناك نقص في الخيال وتكرار للكلام والشتائم … محتاجين كورسات حديثة ومدربين جداد… جايز المرتبات ضعيفه برضه فالنوعية هابطة".

أثارت تغريدة ساويرس تفاعلا بين مستخدمي تويتر، فيما علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على التغريدة قائلا: "الكتائب" فيه تشريف لهم لا يستحقونه".

وكتبت أحد المغردين، قائلا: "مش كل اختلاف معاك بالرأي يبقى كتائب"، ليرد عليه ساويرس مُتسائلا: "أنت كتائب؟"