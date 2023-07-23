نتنياهو يخضع لعملية جراحية الأحد لتزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب

(CNN)-- يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية في وقت مبكر من صباح الأحد لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، وهي عملية جراحية مقررة، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه، وتأتي قبل تصوت للكنيست (البرلمان) على مشروع قانون إصلاح قضائي مثير للجدل.

وذكر البيان أنه من المقرر أن تتم العملية في مستشفى تل هشومير حيث سيتم تخدير رئيس الوزراء أثناء الجراحة وسينوب عنه بمنصبه وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ياريف ليفين.

وكان نتنياهو البالغ من العمر 73 عاما قد أعلن في وقت سابق على تويتر أنه سيتم تزويده بالجهاز الذي يرسل نبضات كهربائية إلى القلب.

وكان نتنياهو قد نقل إلى المستشفى السبت الماضي، بسبب ما وصفه مكتبه بـ"الجفاف" وسط موجة الحر في البلاد، وقال الأطباء حينها إن رئيس الوزراء زود بجهاز مراقبة للقلب أثناء إقامته.