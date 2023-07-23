القدس (CNN)-- أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو، الأحد، قال فيه إنه "يُبلي بلاءً حسنًا" بعد خضوعه لعملية جراحية لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو مدته 25 ثانية: "أود أن أشكر الكثيرين منكم الذين سألوا عن حالتي. أنا أُبلي بلاء حسنا".

وأضاف: "صباح الغد، سأشارك زملائي في الكنيست".

وخضع نتنياهو لعملية جراحية، في وقت مبكر من صباح الأحد، لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، وهي عملية جراحية مقررة، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه، وتأتي قبل تصوت للكنيست (البرلمان) على مشروع قانون إصلاح قضائي مثير للجدل، المقرر الاثنين.

وذكر البيان أنه من المقرر أن تتم العملية في مستشفى تل هشومير، حيث سيتم تخدير رئيس الوزراء أثناء الجراحة، وسينوب عنه بمنصبه وزير العدل نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين.

وكان نتنياهو، البالغ من العمر 73 عامًا، قد أعلن في وقت سابق على تويتر، أنه سيتم تزويده بالجهاز الذي يرسل نبضات كهربائية إلى القلب.