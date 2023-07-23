دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت رغد صدام حسين ابنة الزعيم العراقي الأسبق، صدام حسين، صورة لشقيقيها عُدي وقُصي معا، وصورة لنجل الأخير، وأشادت بما وصفته "كفاحهم وعدم تسليمهم الوطن للمحتل على طبق من نحاس حتى وفاتهم"، وهو ما أثار موجة من التفاعل.

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة عبر حسابها في تويتر، الأحد: "أبطال لم يسلموا الوطن للمحتل على طبق من نحاس، وقاتلوا حتى الشهادة، رحم الله عدي وقصي ومصطفى أبن قصي، وكل شهداء العراق الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداء لبلدنا وشعبنا العزيز".

وأرفقت ابنة الزعيم العراقي تغريدتها بصورتين لشقيقيها عُدي وقُصي معا، وصورة أخرى لنجل قُصي مرتديًا الزي العسكري وهو طفل صغير.

وجاءت تغريدة رغد صدام حسين في ذكرى مقتل الثلاثة في معركة دارت مع قوات أمريكية، يوم 22 يوليو/ تموز عام 2003 إبان الغزو الأمريكي للعراق.

وأثارت تغريدة رغد صدام حسين تفاعلا واسعا بين المغردين، وكانت تلك أبرزها: