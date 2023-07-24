أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- للمرة الثانية خلال أسبوع، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية من المضي قدمًا في "الإصلاح القضائي" المثير للجدل والذي أشعل احتجاجات ضخمة في إسرائيل وأثار غضب الإدارة الأمريكية.

وقال بايدن في بيان تلقت CNN نسخة منه: " بالنظر إلى مجموعة التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل في الوقت الحالي، ليس من المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون ذلك - يجب أن يكون التركيز على جمع الناس معًا وإيجاد إجماع".

كان بايدن صريحًا بشكل غير عادي بشأن مشروع "الإصلاح القضائي"، وأشار إلى أنه قد يتسبب بتراجع المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل ولفت إلى أنه يمكن أن يقوض العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأثار الرئيس الأمريكي مخاوفه مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.

وبعد المكالمة، التي وصفها مكتب نتنياهو بالـ"دافئة" وادعى أنها تضمنت دعوة إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع، دعا بايدن الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان، إلى المكتب البيضاوي لتوضيح موقفه من الإصلاح القضائي.

وقال بايدن لفريدمان: "من الواضح أن الإسرائيليين لديهم آراء قوية تجاه هذه القضية، بما في ذلك القيام بحركات احتجاجية تظاهرت ضد اهتزاز الديمقراطية في إسرائيل، والتي تبقى جوهر علاقتنا الثنائية".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "إن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مجالات السياسة المثيرة للجدل يعني كسب الوقت الذي يحتاجه الأمر. لإجراء تغييرات كبيرة، هذا ضروري، لذا فإن توصيتي للقادة الإسرائيليين هي عدم التسرع، أعتقد أن أفضل نتيجة هي الاستمرار في السعي إلى أوسع توافق ممكن هنا".

من غير المعتاد أن تنتقد إدارة بايدن بقوة السياسات الداخلية لدولة أخرى، مما يؤكد مدى جدية الرئيس في النظر إلى الوضع الحالي في إسرائيل. يبدو أن التصريحين يهدفان إلى إبراز تفكيره بشكل مباشر قبل تصويت الإثنين في الكنيست الإسرائيلي على المقترحات.