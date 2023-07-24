دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل حداً في مواطن وشقيقته بمنطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت إدانتهما بتهمة قتل والدهما ووالدتهما و2 من أشقائهما، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيان: "أقدم كل من، عبدالعزيز بن فهد بن غزاي الحارثي، وشقيقته عهود، سعوديي الجنسية، على قتل والدهما، ووالدتهما فاطمة بنت حمد الحارثي، وشقيقيهما عبدالله وعبدالرحمن، وذلك بوضع أقراص منومة في وجبة العشاء لوالدتهما وشقيقيهما المجني عليهم"، حسبما أفادت الوكالة.

وأوضحت الوزارة في بيانها: "وفي صباح اليوم التالي، قاما بإطلاق النار على شقيقهما عبدالرحمن أثناء نومه داخل منزلهم، ثم إطلاق النار على شقيقهما عبدالله أثناء جلوسه داخل المنزل، ودخلا إلى غرفة نوم والدتهما وأطلقا النار عليها وهي نائمة، ثم نقلوا الجثث إلى استراحة تعود لهم، كما استدرجا والدهما بعد ذلك وأطلقا النار عليه، ثم قاما بسكب البنزين وفتح الغاز وإحراق الاستراحة وما فيها من الجثث"، بحسب الوكالة.

وأردفت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نُسب إليهما، ولأن ما أقدما عليه جرم عظيم وفعل شنيع، وكان على وجه الحيلة والخداع، وعلى وجه يأمن فيه المجني عليهم من غائلتهما، فقد تم الحكم بقتلهما حدّاً لقتلهما المجني عليهم غيلة، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.

وختمت الوزارة بيانها قائلة: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل حدّاً بالجانيين، عبد العزيز بن فهد بن غزاي الحارثي، وشقيقته عهود، يوم الاثنين بتاريخ 6 / 1 / 1445هـجرية، الموافق 24 / 7 / 2023 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة"، طبقا لـ(واس).