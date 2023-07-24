نتنياهو يغادر المستشفى بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات قلب له

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المستشفى الإثنين بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلن مركز شيبا الطبي في مدينة رمات غان في إسرائيل، ونشر مقطع فيديو لسيارته وهي تغادر,

وخضع نتنياهو لعملية جراحية في وقت مبكر من صباح الأحد لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، وهي عملية جراحية مقررة، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه، وتأتي قبل تصوت للكنيست (البرلمان) على مشروع قانون إصلاح قضائي مثير للجدل.

وكان نتنياهو البالغ من العمر 73 عاما قد أعلن في وقت سابق على تويتر أنه سيتم تزويده بالجهاز الذي يرسل نبضات كهربائية إلى القلب.

ونقل نتنياهو إلى المستشفى السبت الماضي، بسبب ما وصفه مكتبه بـ"الجفاف" وسط موجة الحر في البلاد، وقال الأطباء حينها إن رئيس الوزراء زود بجهاز مراقبة للقلب أثناء إقامته