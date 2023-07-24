دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، إدانة تنظيم إجرامي، قالت إنه مكون من 23 وافدًا من جنسيات آسيوية بتهمة غسيل الأموال، وصدور حكمة بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 4 سنوات إلى 15 سنة، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة في البيان، إن "نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدًا من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وأضاف المصدر: أن "إجراءات التحقيق كشفت عن حيازتهم أكثر من أربعة ملايين ريال نقدًا (مليون دولار)، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم، أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل".

وأردف المصدر قائلا: "تبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة، وجرى إيقافهم لأن التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم"، بحسب البيان.

وختم المصدر قائلا: "صدر حكم يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وتمت معاقبة 16متهمًا بالسجن لمدة 15 سنة، وغرامة قدرها 7 ملايين ريال (1.8 مليون دولار) لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مُدد سجن بقية المتهمين بين 4 إلى 8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن السعودية بعد انتهاء مدة سجنهم"، طبقا لـ(واس).