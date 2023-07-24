دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحطمت طائرة مدينة أقلعت من مطار بورتسودان، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص ونجاة طفلة، وفق بيان للقوات المسلحة السوديانية الأحد.

وقال الجيش السوداني في بيان عبر صفحته الرسمية على تويتر: "تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها، أدى الحادث إلى وفاة (٩) أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة".

ولم يذكر الجيش السوداني مزيدا من التفاصيل حول حادث تحطم الطائرة المدنية.

وتداول مغردون مقطع فيديو قيل إنه في مطار بورتسودان تظهر فيه كتلة من اللهب على مسافة من مدرج المطار، ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل من صحة هذا المقطع.