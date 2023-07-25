الجزائر.. ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات إلى 34 بينهم 10 جنود

حرائق غابات بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس قرب الحدود مع الجزائر في 24 يوليو/تموز 2023.

هونغ كونغ (CNN)— ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في الجزائر، إلى 34 قتيلا بينهم 10 جنود، حسبما أفادت إذاعة "EPTV News" الرسمية الجزائرية، الاثنين، نقلا عن وزارة الداخلية وجماعات محلية.

وقدم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعازيه لأسر وأحباء المتوفين، بحسب ما أوردته محطة "EPTV News".

وتتواصل جهود السيطرة على حرائق الغابات في 11 ولاية، بمشاركة أكثر من 8000 من رجال الإطفاء، حيث يتم إجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من مناطق الغابات، وفقا لإذاعة EPTV.

وتم استئجار طائرات عسكرية كبيرة السعة من القوات الجوية الجزائرية لاستخدامها في مكافحة الحرائق، بحسب EPTV.

وتأتي الحرائق في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية وسط موجة حر.